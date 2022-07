L’Ajuntament de Girona ha iniciat la licitació d’un nou contracte per incorporar la tecnologia LED en un total de 2.773 lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic exterior de la ciutat. En un termini de set mesos des que es formalitzi el contracte es faran 59 actuacions en diversos barris de Girona, prioritzant primer la substitució dels elements més antics, els que consumeixen més potència i els que requereixen un major manteniment. Concretament s’actuarà als barris de l’Eixample, Carme-Vista Alegre, Barri Vell, Montilivi, Palau, Sant Narcís, Mas Xirgu, Pont Major, Pedret, Fontajau, Germans Sàbat, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, La Creueta, Avellaneda i Sant Daniel.

Es tracta d’una de les actuacions més importants que s’ha fet per a la renovació de l’enllumenat, amb un pressupost base de licitació d’1.937.082,15 euros (IVA inclòs). L’última va ser l’any 2019 quan es van substituir, en una única actuació, un total de gairebé 700 lluminàries, repartides en 11 actuacions en diferents zones de la ciutat.

La substitució de les lluminàries i projectors de descàrrega per nous elements de tecnologia LED proporciona nombrosos avantatges. D’una banda, millora l’eficiència energètica de la instal·lació, redueix les emissions de CO2, i constitueix un important estalvi energètic i econòmic per a la ciutat. D’altra banda, suposa una millora de l’eficàcia i de les prestacions dels punts de llum. A més, els llums LED permeten ajustar els nivells lumínics a les necessitats de cada carrer, plaça o espai i ofereixen una il·luminació més uniforme i focalitzada, fet que dóna sensació d’una millor il·luminació i percepció de major seguretat.

"Aquesta és, segurament, l'actuació més potent que ha fet l'Ajuntament de Girona per millorar la il·luminació de la ciutat, que ens permetrà fer un salt qualitatiu i quantitatiu molt important per modernitzar una part imprescindible per al bon manteniment de la via pública. Una bona il·luminació millora la seguretat i dona vida als carrers. El canvi a LED ens permetrà també un augment de l'eficiència econòmica i ambiental, amb un estalvi energètic quant al consum molt considerable”, ha destacat el regidor d’Urbanisme i Activitats del consistori, Lluís Martí.

La xarxa d’enllumenat públic exterior del municipi de Girona està formada actualment per 21.790 punts de llum en 273 escomeses. En els darrers anys totes les lluminàries que s’han anat instal·lant, ja fos per noves actuacions o per substitució de lluminàries existents, han estat de tecnologia LED. Fins a mitjans de l’any 2019, la xarxa d’enllumenat comptava amb 2.144 punts de llum amb lluminàries de tecnologia LED, xifra que representava un 9,95% dels punts de llum instal·lats. Amb les actuacions dels últims 4 anys, aquesta xifra pujarà fins als 7.626 llums LED i el percentatge augmentarà fins al 35 % del total. L’estalvi energètic que s’obtindrà amb aquesta actuació serà de 1.340 MWh/any (un 66,06 % de l’energia consumida actualment per aquestes lluminàries), que representa un estalvi ambiental de 357,87 tones de CO2 a l’any.