L’alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, optarà a la reelecció en les eleccions municipals que tindran lloc el mes de maig de l’any vinent, després que l’assemblea d’afiliats i afiliades de Junts al municipi l’hagi ratificat com a cap de llista. A l’acte hi van assistir la coordinadora de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas i la coordinadora comarcal, Fanny Carabellido, així com els regidors de Junts per Cassà i membres de la candidatura municipal del 2019.

Mundet va subratllar que «encapçalar un projecte és sempre un repte però també una immensa il·lusió» i que aquest mandat se li ha donat forma. «L’hem fet créixer i crec que li hem de donar continuïtat. Estic molt content de la feina feta i tenim moltes propostes per fer realitat aquests propers anys», va remarcar. «Un poble no pot quedar aturat, calen noves solucions a temes que fa anys que s’arrosseguen i nous objectius. Soc del tarannà d’anar per feina, parlar amb claredat, tenir una actitud propera i demostrar transparència», va explicar. «Aporto uns ideals sincers, un compromís ferm i la voluntat, amb els companys que integraran la candidatura, de fer les coses amb un altre estil, més proper, més consensuat i més integrador. Trobar respostes i lligar acords és essencial per poder encara de manera decidida, ferma i amb èxit la tasca de tirar endavant un projecte polític», va indicar Mundet, que va recordar la necessitat de «ser realistes amb els objectius i no fer volar coloms».