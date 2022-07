El projecte «Pacte de convivència i civisme a l’espai públic» ha arrencat aquest cap de setmana a Llagostera amb l’objectiu de millorar les relacions comunitàries i els efectes que tenen en l’ocupació de l’espai públic i la relació amb els equipaments col·lectius La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de Girona, va néixer a partir de la preocupació de l’Ajuntament de Llagostera en observar unes certes tendències negatives en la relació de la ciutadania amb els equipaments col·lectius i l’ús de l’espai públic. Tot i la consciència que són tendències relacionades amb les fractures pròpies d’un model social en crisi i dels efectes de la llarga pandèmia de la Covid-19, que són causes originàries que transcendeixen les possibilitats de la política municipal, l’Ajuntament vol posar fil a l’agulla per treballar i avançar en el reforçament del teixit social i comunitari del municipi.

Per poder abordar totes aquestes qüestions, es crearà una taula de Convivència i Civisme per acollir a la diversitat d’agents del municipi, a nivell social, polític i tècnic amb l’objectiu de generar diàleg, debat i coordinar propostes. Es realitzaran entrevistes grupals i una acció corporo-comunitària a l’espai públic on hi puguin assistir tots aquells llagosterencs i llagosterenques que hi vulguin participar. Ben aviat, s’anunciarà l’inici de les entrevistes grupals. Aquest és un procés que serà coliderat per un Grup Motor amb persones diverses de Llagostera. La dinamització del projecte va a càrrec de la cooperativa sense ànima de lucre, Resilience.Earth SCCL i de Lo Relacional, un col·lectiu catalitzador de pràctiques i relacions que transiten entre l’educació, la creació cultural i l’acció comunitària..