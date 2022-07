L’Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per instal·lar un conjunt d’elements i senyals per crear dos circuit esportius d’un i de dos quilòmetres per caminar, córrer i pedalar al parc de la Devesa, amb l’objectiu de promoure l’activitat i l’exercici físic entre la ciutadania. No serà com l’històric circuit del ColaCao que va funcionar al parc fa un anys però sí que té l’esperit que tenia aquella instal·lació.

De fet, hi haurà estacions d’exercici cada 200 metres. Els elements gimnàstics previstos seran un aparell per fer abdominals, un aparell per fer flexions, una espatllera doble de material reciclat, una barra d’equilibri i una barra per fer sentadetes. Tots hauran d’estar confeccionats amb material reciclat. Els dos circuits seran circulars amb un punt de sortida i arribada. El més curt resseguirà, aproximadament el perímetre del Camp de Mart, mentre que el llarg anirà de punta a punt del parc i esquivarà el Rellotge i els jardins de la Devesa ja que passarà per la plaça de les Botxes. La inversió prevista La inversió prevista per tirar endavant el circuit és d’aproximadament uns 24.000 euros. Hi haurà cartells explicatius amb pictogrames i QR als punts dels exercicis i en altres espais on s’informarà de l’existència del circuit. També hi haurà consells per fer un bon escalfament. Estaran en català i en braile. A més a més, els exercicis físics es poden complementar ambel parc urbà de salut i amb els elements de cal·listènia que vindrien a cobrir aquesta funció. El regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, ha recordat que «el foment de l’esport a l’aire lliure i autònom és una de les prioritats d’aquesta regidoria, i recuperar espais com el parc de la Devesa per a l’ús de la gent és vital». El representant municipal ha afegit que «fer esport i fer salut ha de ser compatible amb la preservació de l’entorn natural», en referència als arbres centenaris del parc. el regidor admet que el projecte «s’inspira» en el mític circuit del ColaCao.