José Ángel Cuerda, exalcalde de Vitòria, va rebre el passat dijous, la Medalla Francisco de Vitòria, i a la cita no hi va faltar l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal. El gironí no es va voler perdre el reconeixement al seu bon amic, amb qui va teixir polítiques municipals mentre els dos eren alcaldes de les seves respectives ciutats.

L’acte es va celebrar al palau Villa Suso de la capital d’Àlaba i va reconèixer la feina de Cuerda durant dècades, tant en la seva etapa política com retirat de la vida pública. Cuerda, que va ser alcalde de Vitòria pel PNB des del 1979 fins al 1999 i membre del Parlament Basc del 1984 al 1989, sempre va defensar els drets de totes les persones, especialment, aquelles més vulnerables.