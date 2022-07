Un incendi en una empresa de Celrà va cremar maquinària i va causar greus danys a la coberta. Malgrat el fort ensurt pel foc ningú va resultar ferit.

El foc es va declarar ahir cap a dos quarts de nou del vespre, en una empresa del carrer Pujols del polígon de la població i que es dedica a fabricar peces de llautó.

Els Bombers hi van treballar amb 14 dotacions i fins a un quart d'una no el van donar per controlat. A les dues de la matinada, finalment el van poder donar per extingit.

Com a resultat del foc: set màquines van resultar cremades; les oficines també van patir afectacions per aigua i la coberta de la nau va patir danys greus arran del foc i la temperatura, però finalment, segons els Bombers, no va cedir.

A la mateixa nau també hi havia una furgoneta i un cotxe, que també van resultar afectats pel foc.

A lloc també s'hi van desplaçar el SEM i Mossos.