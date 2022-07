Matinada moguda pels Bombers a Girona per dos incendis de contenidors.

El primer cas s'ha produït cap a un quart de dues, concretament s'han desplaçat fins al carrer Cap de Creus amb cantonada Bernat Boades.

Aquí han treballat per apagar les flames que finalment han acabat cremant dos contenidors.

A un quart de cinc de la matinada hi ha hagut el cas amb més afectacions. S'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer del Montseny, amb cantonada amb el de les Agudes.

Aquí el foc ha afectat dos contenidors però les flames també s'han escampat per altres elements del costat. Això ha provocat que un cotxe quedés molt afectat pel foc i després dos més, han patit menys les conseqüències i bàsicament, l'alta temperatura ha causat problemes en elements plàstics dels dos vehicles.

El foc l'han donat per exigit quan faltaven quatre minuts per les quatre de la matinada i a aquest servei, hi han derivat dues dotacions.

Per la seva banda, des del grup municipal de Guanyem de Girona, el regidor Xavier Villarreal ha comentat l'últim incendi a través del Twitter i recordant que no és la primera vegada que succeïx un foc de contenidors en aquesta zona de Santa Eugènia: