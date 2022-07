L'Ajuntament de Girona ha adjudicat el nou contracte de neteja viària i recollida de residus de la ciutat a l'UTE FCC Arema Girona, constituïda per FCC Medio Ambiente SAU i Agua, Residuos y Medio Ambiente SA. L'adjudicació s'ha aprovat aquest matí per Junta de Govern Local per un import total de 168.075.747,53 euros (IVA inclòs) per vuit anys. El cost de la neteja viària és de 81.809.171,08 euros (IVA inclòs) i el de recollida de residus, 86.266.576,45 euros (IVA inclòs). El regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso, ha remarcat que s'arriba «a la recta final d'un procés que ha sigut llarg i complex» però que tenir un nou model de neteja i recollida de residus «resol les mancances del contracte anterior».

«Resol les mancances del contracte anterior que vam heretar, amb un servei que no complia els estàndards de qualitat que aquest govern volíem», ha afegit Berloso que afirma que el nou contracte inclou «moltes millores que segur la ciutadania notarà» a mesura que es vagin implementant i que tenen com a objectiu que la ciutat estigui més neta i assolir reptes en el reciclatge de residus. «Amb l'adjudicació que hem fet avui només ens falten els últims tràmits, de manera que si no hi ha res de nou, complirem amb la voluntat que el nou contracte de neteja s'estigui ja implementant aquesta tardor», ha afirmat el regidor.

La principal novetat d'aquest nou contracte és la neteja amb aigua a pressió a tots els carrers amb freqüència setmanal o quinzenal. També destaca l'augment dels serveis inclosos en àmbits com les escombrades manuals als carrers, places i jardins; així com el reforç de la recollida d'excrements de gossos, la neteja específica de jardins o parcs i la retirada d'herbes a voreres i zones pavimentades tres cops a l'any. També augmenten els serveis vinculats a esdeveniments especials com les Fires de Sant Narcís, les festes majors de barri o Temps de Flors; i els relacionats amb episodis puntuals com la neteja específica en zones d'oci nocturn, o la recollida de fulles durant la tardor.

Pel que fa a la recollida de residus, el nou contracte planifica la implementació de diferents models de recollida selectiva a tota la ciutat per millorar els índexs de reciclatge. Es proposen tres models en funció de la tipologia urbana majoritària de cada barri. Un d'ells és el porta a porta agrupat o contenidors intel·ligents que s'implementarà allà on hi ha més densitat de població. L'altre model és el porta a porta domiciliari que es farà on predominen els models de casa unifamiliar. I, finalment, hi ha les àrees temporals de recollida, un model específic pel Barri Vell i el Mercadal.

L'equip de govern recorda en un comunicat que el ple del gener passat va aprovar la municipalització del servei de neteja i de recollida i transport de residus amb gestió indirecta, segons aconsellaven un estudi d'alternatives de les diferents formes de gestió que es va encarregar a una auditoria externa com els informes tècnics de sostenibilitat, serveis jurídics i serveis econòmics del consistori. «Amb aquest sistema es garanteix la continuïtat dels treballadors i treballadores i les seves condicions laborals», apunten en un comunicat. El nou contracte es va aprovar per l'acord de l'equip de govern (JxCat i ERC) amb la regidora de Cs i enmig de crítiques i acusacions de l'oposició. La durada del contracte s'estableix en vuit anys, i començarà un cop s'hagi formalitzat l'acord, implementant-se de manera gradual en la fase inicial. No es preveuen pròrrogues.