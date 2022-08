L’Ajuntament de Girona reforça des d’aquest agost el Punt d’Assessorament Energètic de la ciutat, amb una nova figura que s’encarregarà exclusivament a oferir la a ciutadania una atenció i assessorament especialitzats en eficiència energètica. La persona, coordinadora del servei, vetllarà pel compliment dels drets de les persones en matèria energètica i promovent l’estalvi en aquest sentit, l’eficiència i l’ús responsable de l’energia entre la població. La regidora d’Habitatge i Eficiència Energètica del consistori, Annabel Moya, afirma que potencien aquest servei per oferir la informació necessària a la ciutadania per reduir el consum energètic «en un moment en què el preu dels subministraments és tan elevat».

Una de les tasques que es reforçaran des del Punt d’Assessorament Energètic serà l’acompanyament de les persones en la gestió dels tràmits amb les companyies de subministraments d’electricitat, gas i aigua per reduir despesa energètica. Per exemple, a través d’accions com el canvi de tarifes o de contracte o la tramitació del bo social d’electricitat per a les llars vulnerables. Precisament, el servei prestarà una especial atenció en el cas de les famílies amb major risc de pobresa energètica, oferint assessorament per lluitar contra aquesta situació.

El vicealcalde de l’Ajuntament, Quim Ayats, sosté que una ciutat «moderna com Girona» ha d’anar un pas per davant a la «revolució climàtica que viurà en els propers anys la nostra societat».