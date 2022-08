Des de fa «tres o quatre dies» o des de «fa gairebé una setmana» segons a quin veí, o habitual de la zona es pregunti, les màquines estan aturades a les obres a l’antic edifici dels Maristes al Barri Vell. Una poca activitat que, juntament amb la notícia que Patrimoni Cultural de la Generalitat havia preguntat per la naturalesa de les obres, feia que la reobertura de la plaça i de l’accés al Mirador del carrer de les Dones anava per llarg. Res més lluny de la realitat perquè, segons fons municipals, les obres estan a punt d’acabar i veïns i turistes podran tornar a gaudir de les privilegiades vistes de l’espai que, dècades enrere, havien ocupat els Maristes. Segons fonts municipals, a partir de demà, dijous, una nova col·locació de les tanques ja permetrà accedir a la plaça que dona accés al Mirador.

En desús des de fa anys, l’antic edifici dels Maristes s’ha anat degradant amb el pas dels anys. El passat 11 de juny, un despreniment de pedres va alertar els veïns i, per precaució, l’Ajuntament va decidir tancar l’accés a la plaça i, per tant, al Mirador del carrer de les Dones. Després d’estudiar-ho, l’Ajuntament va decidir fer una actuació «d’urgència» per «enderrocar les parts altes dels murs que amenacen ruïna» i «massissar els forats de les finestres que debiliten l’estabilitat dels murs en la part que no s’enderroca». Un «enderroc parcial» que va cridar l’atenció de Patrimoni Cultural, però, després dels aclariments pertinents, no hi ha hagut objeccions perquè les obres continuïn endavant. S’han col·locat uns tornapuntes metàl·lics, que es quedaran allà fins a una futura, i encara no definida, reforma completa de tot l’espai dels antics Maristes; i ara ja només quedaria «acabar de consolidar la part alta de la façana». Una feina que, segons fonts municipals, s’acabarà en els dies vinents, però que no impedirà la reobertura de la plaça i del mirador amb una col·locació «diferent» de les tanques.

Segons els veïns, l’edifici de l’altra costat de la plaça, igualment part del que van ser els antics Maristes, també hauria patit despreniments de pedres en les últimes setmanes. En aquest edifici, però, l’Ajuntament no hi ha fet cap intervenció.