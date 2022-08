Solució pels aneguets que cauen a la reixa del desguàs del llac artificial del parc del Migdia de Girona i no en poden sortir. L’escena s’havia pogut observar en diverses ocasions els darrers anys i generava neguit als veïns i usuaris del parc que impotents no hi podien fer res, mentre la mare quedava nedant al voltant.

Operaris de l’Ajuntament de Girona han instal·lat, recentment, una rampa que funciona com a escala per facilitar la sortida de les aus per si mateixes. Fins ara, al perímetre del sobreeixidor hi havia una fusta que, en teoria, servia per evitar que els ànecs hi caiguessin, però no era prou efectiu.

Alguna vegada s’havia vist persones entrant fins i tot al llac artificial per rescatar les aus. Altres cops s’havia avisat els agents rurals i al regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.