La Catosfera, el punt de trobada de la Internet catalana, celebrarà la seva 14a edició del 20 al 22 d'octubre a Girona i ho farà ampliant espais i posant el focus en el públic jove. Per fer-ho, deixarà enrere el format de taules rodones per donar pas a les experiències "interactives". L'objectiu és convertir-se en "aparador" del que està passant al món digital català.

Entre les activitats previstes, hi haurà podcasts en directe, un campionat de locució de videojocs en català o una jornada dedicada al cas Pegasus amb la participació d'experts en ciberseguretat. Les jornades es clouran amb una "festa" a la Sala Mirona amb espectacles en viu i la gran final de la gira Tindercat.

El cicle centrat a la Internet catalana i organitzat per l'Associació Catosfera i l'Ajuntament de Girona arriba aquest any a la catorzena edició. Se celebrarà durant tres dies –del 20 al 22 d'octubre- i oferirà de forma gratuïta jornades i tallers però, sobretot, experiències "interactives".

I és que l'edició d'enguany posarà el focus en el públic jove, principal consumidor d'internet. Per això, les taules rodones que fins ara havien concentrat la majoria de les activitats de les anteriors edicions, passaran a un segon pla per donar pas a la participació.

"Si internet s'ha humanitzat, ho hem de tractar d'una manera diferent. No podem estar sempre debatent, el que podem fer és participar. Fer d'aparador", assegura el seu director.

A més, a banda de les activitats programades a l'espai habitual, l'Auditori Josep Irla, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG acollirà una jornada TIC dedicada a les dones per visualitzar-ne l'emprenedoria i el lideratge i la sala la Mirona es convertirà en l'escenari de la clausura de les jornades.

El cicle començarà el 20 d'octubre amb tallers als instituts gironins on els estudiant aprendran del món digital i de les tendències a la xarxa de la mà de l'influencer Albert Roig. A la tarda, hi haurà la primera jornada participativa amb una exhibició d'esports digitals amb dos equips gironins.

Retransmissió de videojocs en català

L'activitat comptarà amb una "competició" entre dos equips gironins, SDK Girona i Família Iogurt Girona, que faran una retransmissió de videojocs en directe. "S'explicarà ensenyant-ho i evidenciarem què està passant i que el català també juga en aquest joc", remarca Camp.

El 21 d'octubre al matí s'impartirà un taller 'It from the beat' que consistirà en la cocreació d'un tema musical interactiu amb estudiants. Al taller el seguirà l'emissió en directe del programa 'Popap' de Catalunya Ràdio. Paral·lelament, al Parc Científic s'hi celebrarà la jornada Dona TIC, amb xerrades, debats i un espai destinat a posar en contacte emprenedors i empreses.

A la tarda, les activitats giraran entorn de la ciberseguretat i el cas Pegasus d'espionatge. En aquest cas, experts en el sector –entre ells, el president de la Fundació.cat, Genís Roca, o el president de la Fundació Nord, Joan Matamala- oferiran un debat a l'entorn. L'acte es tancarà amb un taller per oferir al públic nocions bàsiques de ciberseguretat.

El darrer dia es posarà el focus en el posicionament web amb un seguit de ponències amb participació de professionals destacats com l'exseo d'Holaluz, Estela Franco; el youtuber i consultor SEO, Pedro Serrano, o la consultora SEO internacional Sara Fernández. A més, es farà la retransmissió en directe del podcast Backstreet Voice.

Finalment, la nova edició es clourà amb un gran acte festiu a la Mirona de Salt, que es convertirà en un "aparador de tendències capdavanteres". La jornada començarà amb la retransmissió en directe del podcast Berícid Sulfúric, guanyador del Premi Sonor a millor podcast de ficció del 2022, i seguirà amb un altre podcast, el Tardeo de Ràdio Primavera Sound en col·laboració amb Salsa Romesco de Bunyol TV.

Una gran "festa" a la Mirona

La Fera i Lo Memefest participaran a l'esdeveniment amb l'espectacle 'La Rostida', un nou format d'humor presentat per Marc Sarrats i Manel Vidal. El colofó final el posarà la gran final de la gira de Tindercat. El projecte de tres joves creadors per promoure cites en català s'ha convertit en tendència a Twitter aquest any i farà el seu espectacle final a la Catosfera d'enguany. Hi participaran Tinderband i influencers catalans però també hi haurà sortejos, un espai de foodtrucks, música en directe i convidats sorpresa.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrat el format de la nova edició i ha dit que Girona, "amb permís de Barcelona", vol esdevenir un "referent" en el sector. "La Catosfera és molt més que treballar per difondre el món digital i d'internet en català sinó que compta amb molts valors", ha afirmat Madrenas durant la presentació de la nova edició.