Una gran varietat de comerços de proximitat de Girona sortiran al carrer, el dissabte 24 de setembre, en la botiga a l’aire lliure que recorre un cop l’any tot l’eix comercial de la ciutat. L’acció, que ara farà 10 anys que es va batejar amb el nom «Compra i Somia», és una de les activitats més apreciades pels associats de Girona Centre Eix Comercial, l’agrupació de comerç que aglutina la major part dels establiments que configuren el sector del petit comerç de l’Eixample fins al Barri Vell. Els botiguers exposaran els seus articles als principals carrers comercials (Migdia, Pare Claret, Santa Clara, Hortes, Rambla, i avinguda Jaume I) i duran a terme activitats per promocionar el negoci i les parades entre el públic. «El sector espera aquest dia un èxit d’afluència i per això s’hi ha sumat en bloc», afirma la vicepresident de l’agrupació de comerç, Mercè Ramírez de Cartagena. Amb la fira «Compra i Somia» el petit comerç de Girona, especialment el del sector de la moda i complements, dona per tancada la temporada d’estiu.