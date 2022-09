Aquest any se celebra el 60è aniversari de la mort de Marylin Monroe. Netflix estrenarà el pròxim 28 de setembre Blonde, amb Ana de Armas interpretant a l’actriu i que va ser una de les sensacions del passat Festival de Cinema de Venècia. Però els homenatges no han quedat aquí. El gironí Jordi Pericot ha decidit fer una obra sobre Monroe amb la tècnica de la papiroflèxia i que es podrà veure durant el Monar’t, que se celebrarà entre demà i el pròxim diumenge.

Pericot, ja jubilat i té «temps», va dedicar unes 200 hores entre juny i juliol per fer un moral amb 1.600 píxels, cada un amb 20 plecs. Per tant, va fer un total de 32.000 plecs per fer aquesta obra. «No tenia pressa i era experimental», explicava l’autor de l’obra que es podrà veure al Centre Cívic Can Ninetes durant la setmana del festival.

L’obra està feta amb tres colors diferents -vermell, taronja i groc- per «diferenciar les parts de la cara». Pericot va creure oportú fer aquesta creació sobre Marylin Monroe perquè «seria una manera de recordar-la» quan es compleixen 60 anys de la seva mort. De totes maneres, «és una imatge que has de mirar d’una mica llunys», apuntava Pericot, que afegia que «t’has d’allunyar uns cinc o sis metres i tancar una mica els ulls per veure bé la imatge». Tot i així, també diu que «és una cosa molt visual i explicar-ho és complicat»-

«Un cop vaig tenir-ho fet em va agradar i vaig proposar al Centre Cívic presentar-la al Mostrar’t», deia Pericot. Així, a partir de demà serà a Can Ninetes, on també hi haurà les obres de diferents pintors. Tanmateix, ell afirma que la seva obra és «diferent» a la resta.