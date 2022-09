El passat 19 de setembre va transcendir a la premsa que l’ajuntament de Salt vol construir un nou aparcament gratuït per a 300 cotxes al costat de la Coma Cros que, segons l’alcalde, neix de les necessitats expressades pels veïns. La mateixa setmana també es va conèixer un estudi encarregat per l’ajuntament de Girona on s’arribava a la conclusió que només un 1% dels cotxes aparcats al barri de Pedret eren de veïns i un 69% no estaven ni tan sols censats a Girona. Les dues notícies exemplifiquen molt bé quina és la inèrcia en polítiques de mobilitat de bona part dels municipis gironins i quina la realitat que ens trobem als nostres carrers.

Els pobles i ciutats tenen un espai urbà limitat i un cotxe està la major part del dia parat. Si considerem el preu mitjà del sòl urbà a la província de Girona (187,5€/m2), l’espai de cada cotxe estacionat val aproximadament 2.063 euros. Si considerem tots els cotxes que hi ha aparcats gratuïtament a les ciutats, el valor de l’espai regalat és astronòmic. I el pitjor de tot, no és un espai que el municipi regali als veïns que tenen cotxe, que no són ni de bon tros tots, sinó que es regala a persones que no viuen allà. A més de l’espai regalat que es podria destinar a d’altres usos, oferir aparcaments gratuïts té un efecte crida que augmenta el trànsit de cotxes amb tot el que això implica: més sorolls, més contaminació, més embussos i més perillositat. Si dones facilitats al cotxe, vindran cotxes. Sembla obvi que el que cal és anar en una altra direcció. També cal tenir en compte l’augment de preus dels carburants i matèries primeres que faran, encara més, que el cotxe sigui inaccessible per a moltes persones. De cap manera podem pensar en el cotxe com un mitjà de transport universal. Moltes ciutats avançades ja se n’han adonat que per moure persones el cotxe no és la millor solució i han fet o estan fent grans esforços per canviar el seu model de mobilitat. Cal donar més espai i facilitats al vianant i a la bici i, impulsar decididament el transport públic urbà i interurbà. Només d’aquesta manera augmentarem la qualitat de vida a les ciutats, la nostra i la de les generacions futures.