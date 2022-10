Girocòmic, el saló centrat en el món del còmic, el manga i l'entreteniment, torna aquests 8 i 9 d'octubre al Palau de Fires de Girona. En aquesta sisena edició, el certamen creix exponencialment en expositors, perquè dels 85 de l'any passat ara passarà a tenir-ne més de 200.

En total, hi haurà una trentena d'autors convidats. El programa inclou nombroses activitats: signatures d'il·lustradors, conferències, tallers per a adults i activitats infantils, projeccions de pel·lícules, exhibicions i torneigs de vídeojocs (a més de les sorpreses que solen aparèixer entre el públic).

Entre les propostes que atrauen més amants del còmic hi ha les trobades amb els il·lustradors, amb qui el públic pot conversar mentre els signen cartells. Entre els qui seran presents en aquest Girocòmic destaquen noms com el de la il·lustradora barcelonina Marika Vila (que als diversos guardons que ja ha rebut aquest any hi sumarà el Premi Girocòmic 2022 per la seva trajectòria professional), Míriam Bonastre o Judit Mallol.

També hi seran presents l'autor de novel·les gràfiques Jaime Calderón, l'argentina Agustina Guerrero, la creadora del personatge Lola Vendetta, Raquel Riba Rossy o el dibuixant basc Óscar Alonso, que s'ha fet popular sota el nom de 72 kilos. El certamen dedicarà també un espai a les noves plataformes i als influencers del moment, com Loulogio o Paco Hernández.

La dona en el món del còmic

Entre les activitats que s'han programat en destaca un debat entre il·lustradores de diferents generacions, que parlaran sobre el passat, el present i de com veuen el futur de la dona en la indústria del còmic. També hi haurà tertúlies sobre l'ús de les xarxes socials per a la difusió del còmic, l'edició de manga en català o l'assetjament escolar, entre d'altres temàtiques.

Pel saló també hi passarà Carlos Ysbert, conegut per ser la veu de Homer Simpson, que parlarà del món del doblatge. A més, durant el Girocòmic es donarà a conèixer el guanyador de la primera edició del concurs Llamps i Tintes!, impulsat per Diputació de Girona.

A banda de tallers de dibuix amb models en viu, maquillatge, cal·ligrafia i pintura xinesa o la introducció al japonès, també hi haurà exhibicions i classes magistrals d'il·lustracions, com la de Carles Dalmau, creador del cartell d'enguany de la fira. Judit Mallol ensenyarà el públic a il·lustrar una escena, Rafater a transmetre la representació visual d'un disseny i l'aragonesa Sara Soler explicarà el procés creatiu d'historietes curtes de còmic. També hi participarà Míriam Bonastre, explorant la plataforma Webtoon.

Per al públic familiar hi haurà una programació específica amb tallers de creació de Boles de Drac i Pokémons, la descoberta del vulcanisme a través dels còmics o la pintura de màscares de l'Òpera de Pequín, entre d'altres. Els tallers son gratuïts però cal inscripció prèvia des del web de La Girocòmic.

Durant els dos dies de programació d'activitats l'escenari principal també acollirà diverses actuacions en directe. Entre aquestes, les de Miree Music, les formacions barcelonines Risin'Star, Est Crew i Gleam Covers, l'acadèmia gironina Dancecraft o Victormame.

Neix la Girocòmic Nit

La gran novetat d'aquesta edició és la Girocòmic Nit, que es farà coincidint amb el tancament del saló el dissabte. Serà una estona de trobada entre creadors, il·lustradors i aficionats al còmic, amb actuacions en directe i on uns i altres podran conversar sobre el còmic en tots els seus gèneres d'expressió.

El certamen obrirà dissabte i diumenge de les deu del matí a les vuit del vespre. L'entrada s'ha de comprar a través de la web. Costa 8,5 euros per dia, 3 euros l'accés a la festa nocturna i 14 euros un abonament per a tot el cap de setmana. Els menors de 6 anys tenen entrada gratuïta.