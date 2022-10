Fins a 58 artesans cistellaries s’han donat cita aquest cap de setmana a la Fira Internacional del Cistell. Enguany el país convidat ha estat Portugal. La fira ha atret un nombrós públic tot el cap de setmana en l’any en què es recuperava el format habitual després d’estar marcat per les restriccions per la Covid.

La Fira Internacional del Cistell de Salt és uns dels esdeveniments de referència dels artesans cistellers d’arreu d’Europa, un espai per a la trobada, l’intercanvi de coneixements i el gaudi de l’ofici. La mostra es va estrenar dissabte amb demostracions i actes com l’inici de la construcció de la peça gegant «Cistella de pesa de gambes amb cavalls» realitzada per l’artesana Lieve Lieckens o la construcció d’una peça elaborada amb jonc d’estant per part del portuguès Manuel Ferreira.

La Fira és un espai de recuperació, coneixement, formació i difusió de l’art cisteller. Així, tallers, exposicions, demostracions o els premis del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) han permès apropar-se al molt cisteller, però la fira compta amb altres activitats paral·leles.

Una plantada i cercavila de gegants i Caballets , l’onzena caminada per les Ribes del Ter o un espectacle infantil han estat altres activitats que han omplert de públic el centre de Salt.