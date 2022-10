L'Ajuntament de Girona ha rebut aquest matí el fons documental del periodista, dissenyador i activista Manel Mesquita (1956). L'arxiu consta de material divers, entre el qual cartells, programes, retalls de premsa, llibres, revistes, fotografies, vídeos o cintes de casset. L'acte de donació, que ha tingut lloc a l'Ateneu Eugenienc, ha anat a càrrec del mateix Mesquita, i ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del cap del Servei de Gestió Documental, d'Arxiu i Publicacions de l'Ajuntament, Joan Boadas.

«És important per a qualsevol ciutat, i també per a qualsevol arxiu, disposar de la generositat de la ciutadania. Donar part de la teva vida, Manel, del que has guardat al llarg dels anys, és un fet generós, perquè a més és una voluntat de compartir no només amb la ciutadania de Girona, sinó amb tot el món. Avui estem preservant la nostra memòria col·lectiva i per això et volia agrair enormement la teva donació», ha ressaltat l'alcaldessa. Per la seva banda, Manel Mesquita ha subratllat que per ell «fer aquesta donació era un procés lògic del qual he estat guardant tot aquest temps, per tal de poder prestar de per vida, per sempre, uns documents que tenen un cert valor i un cert interès».

Manel Mesquita ha estat editor del periòdic digital El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (2003-2018), corresponsal a Girona del Mundo Diario i Diario de Barcelona, i columnista d'opinió a El Punt Avui (2008-2018). Va ser el primer director-gerent de Ràdio Salt, l'emissora pública metropolitana del Gironès (1984-1989), professor del Mòdul de Comunicació i Imatge de la desapareguda Escola-Taller de Girona, coordinador del Centre De Recursos (CeDRe) de la Coordinadora d'ONG Solidàries, i coordinador de comunitats i continguts del projecte digital Sappiens. Ha participat en diversos llibres de temàtica local i social gironina i ha publicat, entre altres, el llibre Quatre pobles en un segle (1862-1963). L'annexió a Girona dels municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter.

Precisament, el seu fons documental està estretament vinculat amb el barri de Santa Eugènia de Girona, que va ser un municipi independent fins a l'any 1963, i del qual sempre ha reivindicat la seva identitat com a poble. Entre el material cedit, destaca la donació del web del periòdic digital El Dimoni, la principal publicació dedicada al barri, que va néixer en format paper amb el nom d'El Dimoni de Santa Eugènia de Ter l'any 1981, i que entre 2003 i 2018, ja en format digital, ha estat un referent de la informació local i un espai reivindicatiu per a la gent de Santa Eugènia. El web conté més de 8.100 entrades i unes 15.000 imatges digitals.

Del fons personal, cal ressaltar l'hemeroteca, una important col·lecció de revistes i fanzines de petita tirada, fetes per col·lectius socials, associacions culturals i moviments alternatius vinculats als barris gironins, com L'Apuntenca, El Pont del Dimoni, El Despertador de Sant Narcís, La Fullaraca, La Xinxeta o Les fulles de la Devesa. La donació del fons també conté cartells i programes de les festes majors del barri i altres esdeveniments populars, així com documentació relacionada amb l'associació de veïns, principalment durant els anys 80. També s'hi troben diversos dossiers, entre els quals destaquen els de l'Escola-Taller de Girona, i altres sobre algunes associacions gironines com el Col·lectiu Ecologista de Girona, la Coordinadora N-II per l'Autopista o la CEJG (Coordinadora d'Entitats Juvenils de Girona).

De la faceta de dissenyador, Mesquita conserva dossiers, vídeos i materials diversos relacionats amb AG! Mostra Gràfica Professional de les Comarques Gironines, així com fotolits i documents gràfics, i documentació textual de la seva època com a responsable del taller a la rotativa del Punt Diari entre 1981 i 1984. Quant a la documentació fotogràfica, el fons comprèn 3.780 imatges digitals relacionades amb el barri de Santa Eugènia, 122 fotografies en suport paper i 270 negatius en suport plàstic. Es poden esmentar, a tall d'exemple, les 6 fotografies d'Emili Ymbert, que va ser porter del Girona Futbol Club a la dècada dels 50, donades per la seva família a Manel Mesquita. Finalment, entre la documentació audiovisual destaquen les gravacions de les activitats de l'Escola-Taller, les del programa de ràdio Viu viu o les retransmissions dels Premis Bertrana.