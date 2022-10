Aquest matí s'han presentat els gairebé 200 actes que es duran a terme durant les Festes de Sant Narcís a Girona, que se celebraran entre el 28 d'octubre i el 6 de novembre. Després de dos anys amb menys activitats a causa de les restriccions de la pandèmia, enguany «recuperem el 100%» la normalitat, deia el vicealcalde de Girona, Quim Ayats. Com a novetats d'aquest any destaca dimarts 1 de novembre el concert de l'Anxovada amb Les Anxovetes a les 17h al Parc del Migdia, i el primer combat de glosa, que es farà el dissabte 5 de novembre a les 19h també al Parc del Migdia. I és que a part d'actes tradicionals com el correfoc, els capgrossos o els castells, «hi ha actes de la cultura popular que cal reforçar», afirmava el programador de Fires Natxo Morera. A més, també es recupera la nit de música electrònica i es reforça la programació pel que fa a orquestres.

Tot això, amb tots els concerts que es duran a terme al Parc del Migdia i La Copa, farà que «siguin unes fires per tothom», explicava Ayats. A part, també es vol apostar per unes fires en català i, per això «posarem totes les facilitats als firaires». Per altra banda, dimecres 2 de novembre es farà la jornada de silenci, amb un so i una il·luminació més baixa. I, seguint la línia de ser «unes fires per tothom», dijous 3 de novembre se celebrarà la jornada econòmica. Els barris de Can Gibert del Pla i de Pla de Palau també tindran atraccions sostenibles.