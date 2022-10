Els Mossos d’Esquadra han enxampat «in fraganti» quan pretenien robar dins d’una empresa de jardineria de Salt. A un dels lladres li constava una ordre de detenció per quatre robatoris amb força a empreses del mateix tipus del Gironès durant el setembre.

Els arrestats són dos homes, de 36 i 38 anys a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a empresa en grau de temptativa.

Els fets són d'aquest dijous cap a les cinc de la matinada quan una patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria de Salt va ser requerida per adreçar-se fins a una empresa de jardineria, el Sitjar, per un avís d’alarma.

Quan els agents van arribar al lloc van comprovar que hi havia un vehicle obert i cinc palets preparats per emportar-se’ls. Fent recerca per l’interior de l’empresa, els Mossos van localitzar un home ajupit en mig d’unes herbes i un segon home a l’interior de la nau, amagat entre uns palets de fusta.

Els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a dins d’empresa.

Es dona el cas que a un dels homes li constava una ordre de recerca i detenció emesa pels agents de la Unitat d’Investigació de Girona amb motiu de quatre delictes de robatori amb força a empreses dedicades a la jardineria i comesos amb el mateix modus operandi, amb la sostracció de palets, al mes de setembre.

Cops al Gironès

Un d'ells va succeir el 12 de setembre a Aiguaviva, el dia 12 de setembre, i se'n van emportar 36 palets valorats en 360euros.

A Celrà també va haver-hi dos robatoris similars en dues empreses. En una hi van entrar dos cops -els dies 6 i el 8- i en un dels casos van emportar-se 160 palets valorats en 400 euros. En el mateix municipi, va haver-hi un altre intent fallit en una altra empresa, en aquest cas el dia 12 de setembre.

En tots els casos, els lladres implicats utilitzen un modus operandi similar: salten la tanca perimetral, apilonen palets a prop de la tanca que després forcen i els carreguen en camió

Els dos detinguts van passar el 7 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs