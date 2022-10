L'Ajuntament de Girona comprarà dos locals que destinarà a usos veïnals als barris de l'Eixample i Vista Alegre. En el cas de Vista Alegre, el consistori fixa com a requisit que l'espai sigui a la plaça que dona nom al barri i que tingui una superfície mínima de 450 m² i ha de ser planta baixa. A l'Eixample, l'espai social es vol situar entre el carrer de la Rutlla, el d'Ultònia, la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, la Gran Via de Jaume I, el carrer de Barcelona i el d'Emili Grahit. L'espai haurà de tenir una superfície mínima de 300 m². El pròxim dilluns, passarà per Ple municipal un canvi de partida pressupostària per fer possible aquestes adquisicions, que parteixen d’un acord amb el grup municipal de Guanyem Girona. A més, la Generalitat ha anunciat la cessió del xalet de Sant Narcís a l'ajuntament per esponjar el centre cívic del barri i ser un punt de trobada entre veïns. L'equipament actualment està en desús.

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas, s’ha mostrat satisfeta per aquest acord. “Es tracta de dos barris que tenen la necessitat de disposar de més espai per fer-hi les activitats que sorgeixen des del teixit social i també des del mateix ajuntament, perquè l’actual és insuficient. Per això hem estat treballant i buscant quines són les condicions que han de tenir els espais, i així obrir el concurs públic. Tenim com a prioritat la millora dels espais cívics dels barris de la ciutat”, ha afirmat la regidora.

Per una banda, el consistori comprarà un local al barri de Vista Alegre-Carme per convertir-lo en un espai social. Com a requisits l’equipament ha d’estar situat a la zona que limita amb el parc de Vista Alegre, ha de tenir una superfície mínima de 450 m² i ha de ser en planta baixa.

Per altra banda, amb la voluntat de comptar amb un espai cívic al barri de l’Eixample, el consistori adquirirà un local en aquest sector de la ciutat. Aquest ha d’estar situat entre el carrer de la Rutlla, el carrer d’Ultònia, la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, la Gran Via de Jaume I, el carrer de Barcelona i el carrer d’Emili Grahit. A més, ha de tenir una superfície mínima de 300 m².

A Sant Narcís, l’equipament està en desús i s’adequarà amb la intenció de convertir-lo en un punt més de trobada pels veïns i veïnes del barri, per així poder esponjar el Centre Cívic de Sant Narcís. També està previst ubicar-hi diferents serveis destinats a infants, joves i famílies.

Situat a l’avinguda de Sant Narcís núm. 59, antigament aquest edifici havia estat la seu del Departament de Justícia de la Generalitat a Girona. L’equipament serà cedit al consistori a través de la figura jurídica de la mutació demanial per un termini de 30 anys. La finca, que es troba en bon estat, consta de dos pisos amb pati i té una superfície construïda de 313,74 m²

Per la seva banda des de Guanyem Girona s'han mostrat "molt satisfets" que les seves propostes "comencin a fer-se realitat". "Sense la proposta de Guanyem això avui no seria possible", ha remarcat la regidora Cristina Andreu. "Creiem que la cohesió social que aporta l'associacionisme veïnal és clau i per això en el seu moment vam voler fer una aposta per comprar aquests locals. Ens n'alegrem que properament les veïnes i veïns de l'Eixample i Vista Alegre puguin començar a disposar d'espais on poder desenvolupar les seves activitats", ha manifestat la representant gironina. "Dotar els barris de moviment, de vida, els fa més segurs i equitatius", ha reblat.