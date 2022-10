Més de 8.000 persones han visitat aquest cap de setmana elGirocòmic, el saló del còmic, el manga i l’entreteniment que s’ha celebrat al Palau de Fires de Girona. El seu director, Aleix Freire, va assegurar ahir que estan «molt contents per l’èxit que ha tingut» la sisena edició d’una fira ja consolidada a la ciutat.

Enguany s’han duplicat els expositors, amb més de 200, dels quals una desena han vingut de fora de Catalunya, segons indica l’organització. «Els expositors han treballat molt, la projecció que està agafant la fira és molt positiva en aquest sentit», assenyala Freire.

Molts assistents van aprofitar la pluja de dissabte per visitar el saló, que es va omplir també ahir de múltiples activitats: signatures d’autors, conferències, tallers per a totes les edats, una zona de jocs, projeccions o diferents exhibicions, també a l’escenari exterior a la fira. A banda, els infants van poder gaudir d’una tirolina que anava d’una punta a l’altra del primer pis del Palau.

Dos dels ponents que van intervenir ahir al Saló van ser Kerrature (Queralt Quinart) i Martí Melción, que van parlar sobre L’oci alternatiu: Costumbrisme i reivindicació o bé Javirroyo, Mercrominah i 72kilos, a la conferència Les xarxes socials i el seu ús per la difusió del còmic, que va tancar un cicle de conferències diverses al voltant del còmic, el manga i l’entreteniment.

D’altra banda, els aficionats al manga també van poder participar en un taller per aprendre a millorar la tècnica de dibuix d’aquest tipus d’historietes d’origen japonès, impartit per l’Escola d’Idiomes Nipponia, o d’una «masterclass» amb Míriam Bonastre en la qual es van donar eines per crear un còmic a «Webtoon».

«Volem agrair als expositors, als ponents i al públic la seva participació en una Fira que cada vegada va agafar més renom», va concloure el director de la Girocòmic.

Incatis, l’empresa organitzadora de la Fira, ja ha començat a pensar en la setena edició, que asseguren que portarà novetats i que, si no hi ha novetats, ja han avançat que es durà a terme el cap de setmana del 14 i 15 d’octubre de l’any que ve.