M’he trobat a la bústia de casa un fullet emès per l’Ajuntament de Girona, suposadament informatiu, sobre el transport a la nostra ciutat. He de reconèixer que com que soc del ram, és a dir, estic involucrada activament en la vida política de Girona, tinc molt present que manquen només uns vuit mesos per a les eleccions municipals del 2023 i això ja m’ha fet arrufar una mica el nas. Sospites a part, he mirat de ser objectiva i abans d’atribuir cap etiqueta al díptic hi he donat una ullada.

Cal aclarir la diferència entre dos conceptes clau que ensenyo als meus alumnes de Vendes del PFI. És la diferència entre informar i fer publicitat. Informar és fer arribar una informació rellevant a algú sense buscar específicament cap resultat més enllà de socialitzar aquest coneixement o missatge. Tanmateix, quan transmetem un contingut i busquem a més alguna mena d’atribució positiva a l’emissor o fer-se ressò per al propi benefici, llavors parlem de fer publicitat. A partir d’aquí i tenint encompte aquesta diferenciació, el veredicte ha estat el sospitat inicialment. Al díptic no hi trobem cap mena d’informació que aporti res nou a la ciutadania. No hi ha una línia nova d’autobús a conèixer, un nou servei o tarifa que valgui la pena transmetre a través d’una bustiada massiva, més aviat al contrari, el missatge no va més enllà d’una relació dels carrils bici, línies d’autobusos i quatre informacions poc rellevants de la nostra ciutat. Si a la falta absoluta de novetat hi afegim la deficitària situació del nostre transport públic, clarament es converteix en un fullet amb la intenció de fer-se propaganda de cara als esmentats comicis i poc més. És lícit que un govern es faci ressò de les fites assolides durant el seu mandat? Sí, és clar. Ens en farem un tip de veure inauguracions d’última hora com passa sempre que sentim la flaire d’eleccions municipals. Però un cop aclarit que es tracta d’una tàctica purament publicitària per aconseguir vots, el mínim que podem demanar és no es faci amb el logotip de l’Ajuntament, ni que el cost l’assumeixi la ciutadania. Des que he rebut l’esmentada bustiada no em puc treure del cap l’expressió que els gironins avui hem estat: «cornuts i hem pagat el beure».