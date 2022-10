La Universitat de Girona (UdG) ha inaugurat oficialment el curs aquest dijous al migdia amb una lliçó inaugural d'Anna Sánchez centrada en la presència dels microplàstics a l'aigua. En aquest sentit, el rector, Quim Salvi, ha recordat que al llarg d'aquest curs començaran a aplicar la revisió del pla ambiental on es preveu una reducció del 50% de les emissions de CO₂ en els propers anys, entre altres accions. Abans que el rector i el nou conseller d'Universitats, Quim Nadal, entressin a l'aula Modest Prats on es feia la lliçó inaugural s'han trobat amb la protesta d'un grup d'estudiants. Durant l'acte, un representant ha agafat la paraula per exigir una renovació dels protocols universitaris en casos d'assetjament sexual a les aules.

La investigadora Anna Sànchez ha arrencat la lliçó inaugural del curs recordant que els humans durant molts anys ens hem acostumat a utilitzar objectes una sola vegada sense tenir en compte la gestió d'aquell residu i l'impacte que pot tenir en el planeta. Això ha portat que a dia d'avui es trobin plàstics en qualsevol mostra d'aigua científica que es fa en qualsevol punt del món. A més, Sànchez ha insistit que en els casos de plàstics que cauen al fons del mar costen més que es degradin perquè la manca de rajos ultraviolats i altres elements fan que la fragmentació sigui "molt més lenta o nul·la".

Per altra banda, es calcula que el 2050 les emissions de CO2 vinculades als plàstics "podrien suposar el 10%" de totes les emissions que hi ha al món. De fet, la investigadora ha lamentat que a dia d'avui l'ús del plàstic encara està incrementant. Actualment, hi ha 0,3 tones de plàstic que floten al mar, però assegura que "les dades no quadren" en referència a tot el plàstic que es genera i no es gestiona des d'aquí.

Recerca amb col·laboració ciutadana

Des del 2018 la investigadora va començar una recerca que ha anat fent amb estudiants de grau per investigar si al litoral hi ha més concentració de plàstics que "a mar obert". Ho ha fet a partir d'una xarxa de captació de plàstic que ha creat una estudiant de grau i diferents mostres que s'han anat capturant, primer amb voluntaris a la platja de Barcelona i després amb diversos punts estesos arreu de la costa catalana.

Sànchez ha assegurat que gràcies a la investigació dels estudiants i a la col·laboració ciutadana, es poden buscar solucions a la reducció de plàstics i microplàstics al litoral (que són dels últims anys que s'han abocat). A més, també aquest projecte de recerca pot ajudar a calcular i preveure l'impacte d'aquests plàstics.

Nous reptes en l'àmbit universitari

El conseller d'Universitats i Recerca, Quim Nadal, ha posat d'exemple aquesta mostra de "recerca i transferència del coneixement" que implica el projecte d'Anna Sànchez amb la implicació de la ciutadania. Nadal, a més, ha avançat que properament s'aprovarà la Llei de la Ciència. Segons el nou conseller, aquesta normativa portarà al desplegament del Pla d'Excel·lència en la Recerca Universitària. Això farà que els equips de recerca de les universitats, conjuntament amb els altres centres de recerca que tenen portin a les universitats al "camí de l'excel·lència".

Per altra banda, el conseller ha recordat que a Madrid s'està gestionant la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) i Nadal assegura que aquesta llei "toca el moll de l'os del sistema català de contractació" de docents universitaris. Per això el conseller confia que s'acabin aprovant les esmenes de diversos partits que ajudin a aturar "aquest disbarat" que implicaria grans canvis en el sistema universitari català.

Reducció de les emissions

Durant la inauguració del curs 2022-2023, el rector de la UdG ha detallat que durant els propers mesos es començarà a desplegar el nou pla d'ambientalització de la UdG. Es tracta d'un document "pioner" que va aprovar la universitat fa més de 20 anys, però que l'any passat va actualitzar. Entre alguns dels compromisos, Salvi ha destacat que el 2030 caldrà haver reduït un 50% les emissions de carboni respecte el 2011. El rector ha avançat que això "portarà sacrificis" per a tota la comunitat, però cal seguir avançant en la lluita contra l'emergència climàtica.

En aquesta línia, el rector ha recordat que la UdG "figura en els primers llocs" de rànquings universitaris internacionals "relacionats amb el canvi ambiental". Per altra banda, aquest curs el rector s'ha compromès a tirar endavant la nova fundació que ha de "recuperar el Parc Científic" després del concurs de creditors.

Protesta d'estudiants

Abans de començar l'acte d'inauguració, un grup d'estudiants esperava el conseller i el rector i altres autoritats a la porta de l'aula Modest Prats, on s'impartia la lliçó inaugural. Ho feia amb una pancarta denunciant que la universitat és "còmplice" dels casos d'assetjament sexual que han denunciat alguns estudiants.

Durant l'acte, el rector els ha donat la paraula. Un representant dels estudiants ha assegurat que totes les persones que han patit assetjament volen "mantenir-se en l'anonimat per protegir-se" per por de les represàlies. Per això han exigit "renovar" els protocols de denúncia per assetjament sexual. De fet, els estudiants asseguren que són "mordasses" perquè els "roben l'anonimat".

El rector de la universitat ha assegurat que la igualtat de gènere és "una lluita que cadascú ha de fer amb les seves eines" i per això ha agraït la protesta dels estudiants. Salvi ha insistit que aquesta és una qüestió que "preocupa" al rectorat" i per això vol "que se'n parli" per tal d'avançar conjuntament cap a "una societat més justa". Per altra banda, el rector ha reiterat que els protocols es "revisen constantment" després de cada cas.