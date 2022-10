L’Ajuntament de Girona ha creat un espai de suport i confort al cementiri municipal per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal. L’indret s’ha donat a conèixer avui en l’acte que ha celebrat la ciutat de Girona aquesta tarda en commemoració del Dia en record del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que té lloc cada any el 15 d’octubre. Les dues accions, que tenen per objectiu visibilitzar i donar suport a les famílies, responen al compromís que va agafar el consistori arran d’una moció presentada duran el Ple del mes de juliol per les associacions Dones Republicanes, Bressols i A Contracor.

L'espai compta amb una font coberta per grava blanca, amb una olivera i un monòlit amb una placa en la qual es pot llegir el següent: “T’esperàvem amb desig i amor, un amor infinit en el nostre record per sempre”. També s’han col·locat uns bancs al voltant perquè les famílies tinguin el seu espai. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al treball transversal de diverses àrees de l’Ajuntament de Girona. “Era necessari que des de l’ajuntament donéssim resposta a les necessitats de les famílies i oferir un espai digne”, ha assegurat la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers Hervàs, mentre que el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, assegura que "hem adaptat un espai al cementiri municipal perquè les famílies que s’hagin trobat en aquesta situació tinguin un espai de suport i confort, i alhora aquest indret serveix com a record per a tots aquests casos". D’altra banda, la ciutat ha commemorat avui el Dia en record del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que se celebra cada 15 d’octubre, amb un acte a la tarda. La jornada ha arrencat a les 18 h amb una taula rodona sobre les “Creacions artístiques i socioculturals per transitar el dol” al Saló de Descans del Teatre Municipal i ha continuat amb un seguit d’activitats a les escales de la Catedral: una pujada d’un pilar de la colla castellera Minyons de Santa Cristina, un espectacle artístic a càrrec de Maria Farriols, la lectura d’un manifest, una interpretació musical a càrrec de Lia Bertran i Albina Varés i una recollida d’espelmes i lliurament de flors. L’acte ha estat organitzat per l’Ajuntament de Girona juntament amb les associacions Bressols, A contracor i Dones Republicanes.