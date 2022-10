“Estic treballant perquè la propera alcaldessa sigui Sílvia Paneque i ho faig sense cap aspiració personal. El govern continuista de Madrenas es troba exhaurit. La Sílvia Paneque obrirà una nova etapa política, establint ponts i diàleg entre tothom, i promocionant novament una Girona amb visió de futur. Serà una alcaldessa de majories”. D’aquesta manera ha anunciat aquest matí el regidor no adscrit de l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, la seva intenció de sumar forces amb l’actual portaveu i diputada del PSC Sílvia Paneque, qui encapçalarà la candidatura socialista per aconseguir l’alcaldia de Girona.

Pamplona ha recordat que “la situació a Catalunya ha evolucionat, i jo també. Vaig defensar els indults; als independentistes se’ls ha d’escoltar. Em sento plenament respectat i representat al PSC, on el meu segell liberal hi té cabuda”. El regidor ha explicat que les properes eleccions són “fonamentals per a un canvi a la ciutat, on cal marcar objectius amb visió de futur centrats en les persones i l’economia, i relegar a un segon lloc interessos de partit”.

En referència a l’actual Govern, Pamplona ha destacat que “Madrenas ha tingut el seu moment, ha governat en minoria perquè els grups no li feien costat, i la ciutadania tampoc; avui Girona és més bruta i més insegura”.

PSC: "No vol dir que estigui a la candidatura"

Des del PSC han informat que, de moment, la relació és de suport i que en cap cas s'està parlant que Daniel Pamplona hagi de formar part o no de les llistes de les eleccions municipals del mes de maig. La confecció de la candidatura, segons assenyalen, es tractarà més endavant.