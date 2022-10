La frase s’ha fet cèlebre: per Sant Narcís, La Principal sempre a Girona. Diuen que va ser el llavors alcalde de Girona, Joaquim Nadal qui es va comprometre a portar cada 29 d’octubre la reconeguda formació La Principal de La Bisbal al Teatre Municipal. La promesa es va mantenir, però ara l’escenari ha canviat. Ara el tradicional concert de Sant Narcís és en el marc incomparable de l’Auditori.

Serà a les 12 del migdia i el concert és un dels més esperats de les Fires de Sant Narcís. La Principal de La Bisbal està dirigida pel mestre Josep Cassú i la formació que es presentarà a l’actuació de Sant Narcís serà la següent: Pere Rabasseda, flabiol. Lluís Pujals i Gabriel Castelló, tibles. Ferran Miàs i Jordi Carreras, tenores. Albert Font, Carlos Herruz i Jordi Gil, trompetes. Robert Font, trombó. Gerard Serrat i Martí Pàmies, fiscorns i Jordi Company, contrabaix. L’altre concert també molt esperat és l’1 de novembre, diada de Tots Sants. L’escenari també l’Auditori i l’hora també les 12 del migdia. Serà l’actuació del Cor Maragall que, segons consta en el programa, oferirà aquest any «un repertori coral plenament català, amb obres de compositors del país ja consagrats (Montsalvatge, Oltra, Crivillé i Morera) al costat de compositors més actuals, sense oblidar una representació de compositors gironins». El cor, amb Sara Pujolràs a la direcció, comptarà amb la companyia de Salvi de Castro com a narrador i Joan Sadurní al piano.

També hi haurà un tercer concert especial a l’Auditori. Serà el 5 de novembre, el penúltim dia de les fires, amb la participació de la formació Música Antiga Girona a les 7 de la tarda. Oferirà l’espectacle que porta per nom «La missa Deus tuorum militum» sota la direcció de Pere Lluís Biosca.