Els més petits són els que més gaudeixen de les Fires. A banda de les atraccions els infants tenen una programació molt completa per triar i remenar i amb totes les disciplines possibles. Els espectacles de diversió ocuparan els carrers de la ciutat i també altres espais, no només del centre de la ciutat, sinó també a molts dels barris de Girona amb l’objectiu de no deixar exclòs a ningú.

A banda del circ que estarà situat a la plaça de l’Assemblea de Catalunya hi haurà altres actes destacats com per exemple jocs tradicionals i populars catalans, el dia 29, a 2/4 de 12 del migdia al parc de Vista Alegre. Un dels espectacles més seguits per la mainada, el Rock per Xics, pujarà el mateix dia de Sant Narcís, a les 12 del migdia, a l’escenari de la Copeta. Seguint amb la música infantil, l’1 de novembre, a les 12 de migdia, hi haurà l’espectacle Reggae per Xics al mateix escenari.

La zona d’atraccions sostenibles estarà situada a la plaça de Celestine Vigneaux el dilluns 31 d’octubre de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia mentre que l’1 de novembre estaran en funcionament a l’espai de la plaça de Pere Calders amb el mateix horari. El diumenge 30 d’octubre, la plaça de l’U d’octubre acollirà l’espectacle infantil Puck i la seva Troupe. Serà en una doble funció: a 2/4 d’11 del matí i a les 4 de la tarda. També tindrà una doble funció l’espectacle que porta per títol «L’Amàlia i les ombres lunars» a càrrec de la companyia Animamundi Teatre. Serà el 30 d’octubre, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, al centre cultural de la Mercè. A banda el circ Raluy també hi haurà un espectacle de circ al carrer. Serà el que protagonitzarà els Bellboys’Circus el 30 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, a la zona de la Copa.

Els barris guanyen amb protagonisme i acolliran diversos actes infantils. És el cas del barri de Germans Sàbat on el dia 1, a les 12 del migdia, es representarà l’espectacle «Mr. Arlet» a càrrec de Moi Jordana. El mateix dia, a la plaça Assumpció del barri de Sant Narcís i també a la mateixa hora, hi haurà l’espectacle titulat «Antipasti» de la companyia «El que ma queda de teatre». Els carrers seran també l’escenari d’alguns actes. És el cas de la cercavila i titelles amb la Mula Baba del dia 5 de novembre a la plaça Ciutat de Figueres al barri de Montilivi. Primer la cercavila a 2/4 de 12 del migdia i mitja hora més tard les titelles. A les fires populars destaca l’acte de l’1 de novembre a l’Ateneu 24 de Juny amb Mag Gepis, Flipatus i xocolatada a les 5 de la tarda. Completaran la programació altres actes com un espectacle itinerant pel barri vell el 5 de novembre, a les 12 del migdia.