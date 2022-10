Bones sensacions, bones perspectives i les ganes transmeses pels expositors per tornar a ser presents a la Fira de Mostres. Amb aquest plantejament es presenta una nova edició de la gran mostra sectorial de les comarques gironines que se celebrarà del 28 d’octubre a l’1 de novembre. Una altra bona notícia és el retorn a la normalitat més absoluta. Es torna a la presencialitat i a poc a poc es va recuperant el pols.

En aquest sentit, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat ha expressat la seva satisfacció per recuperar l’organització de la fira com era abans de la pandèmia. L’edició passada va estar marcada pels protocols Covid pel que fa a aforament i distribució, però en aquesta present edició es torna a recuperar per exemple l’entrada de pagament. Seran 4’5 euros els dies festius i 2’5 els dies laborables. Alguns canvis que es van haver d’introduir amb la pandèmia s’han acabat quedant com per exemple el control de les entrades. No hi haurà entrades de paper sinó que funcionament amb un codi.

Cunyat ha notat les ganes dels diferents sectors econòmics de tornar a estar presents a la fira. «Les sensacions són molt bones. La música podríem dir que és millor perquè hi ha ganes de tornar-hi», tot i que admet que encara falta recuperació. El sector de l’organització de fires va quedar molt tocat per la pandèmia. Però cal ser optimistes i per exemple el 85% dels expositors que hi seran presents repeteixen. «Això és el millor indicador possible. La fidelitat és altíssima», destaca la màxima responsable de la fira. Els expositors saben que a la fira es genera negoci i que el retorn és important. «Nosaltres som un instrument al servei de les empreses», afirma Cunyat que, a la vegada, afegeix que el fet que les empreses tornin a dipositar la seva confiança en la fira els va ser esperançadors.

Aquest any augmenten la seva presència a la mostra les empreses relacionades amb el sector de les energies renovables. També incrementen presència empreses que treballen en el camp de la mobilitat elèctrica. Tot plegat fa que aquesta edició es presenti amb un excel·lent perspectiva.