La plataforma cívica Mou-te en Bici ha entregat avui un total de 1.160 signatures, la majoria ciclistes, per reclamar «l’alliberament de la carretera GIV-6703» que permet pujar fins al santuari dels Àngels des de Quart i Girona. Les firmes s'han lliurat a la delegació Territorial de la Generalitat a Girona.

Des de l’entitat es recalca que «més de la meitat de les signatures han estat recollides a mà en diverses parts de Girona, Vies Verdes i a la mateixa carretera». Des de la plataforma s'insisteix en la crítica pel fet que «encara no hi hagi hagut cap reunió amb les administracions tal com es van comprometre per plantejar la possibilitat del tancament temporal». Només hi va haver una primera reunió a Quart, ja fa mesos.

Aquest diumenge, hi haurà un tall de trànsit de vehicles a motor de les nou del matí a les dotze del migdia. Quedarà oberta exclusivament per a ciclistes i vianants, i es mantindrà obert l’accés de vehicles per Madremanya.