El PSC de Girona lamenta que l’equip de govern hagi decidit per un decret d’alcaldia per obligar la Policia Municipal a fer hores extres durant les Fires. «Es veia a venir», apuntava la portaveu socialista al consistori, Sílvia Paneque. La formació recorda que fa dos mesos i mig que van començar les protestes policials i, en aquest sentit, l’equip de govern «no s’ha mogut per atendre les peticions de la Policia Municipal». A parer seu, el decret complica la situació i anima l’alcaldessa, Marta Madrenas, a «buscar una solució negociada».

«Que la Policia Municipal de Girona té necessitat de més agents és un fet i des del PSC ja fa anys que reclamem un increment real que ens apropi a les ràtios recomanades, perquè els pocs policies que entren acaben substituint a agents que es jubilen o han marxat a altres cossos, de manera que no hi ha un increment real», també explicava Paneque. A més, assenyala que la policia de Girona és una de les «pitjors pagades de les ciutats de més de 100.000 habitants».