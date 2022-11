El Banc de Sang va complir el seu objectiu en la Marató de Donació de Sang que es va fer entre dilluns i ahir a la carpa situada a plaça Catalunya. Les 500 aportacions marcades en un principi per l’organització es van quedar curtes, i al llarg dels dos dies se n’han replegades un total de 653. Dilluns en van ser 310, mentre que ahir encara en van ser més: 343. Per això, l’organització defineix com un «gran èxit» aquesta marató celebrada a Girona.

Al llarg d’aquestes jornades també s’han comptat 103 oferiments de persones que, finalment, no van poder donar sang. Tot això servirà per remuntar les reserves de sang de cara al desembre. L’organització apunta que cal entrar en bones reserves a causa del pont de principi de mes i les festes de Nadal, quan hi ha menys donacions.