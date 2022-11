L’Ateneu Barcelonès, el Museu d’Història de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Llibreria Les Voltes i fins a un total de setze «sales» són accessibles virtualment de manera immersiva. S’hi podrà «entrar» gràcies als dispositius de realitat virtual que hi haurà avui i demà a la Casa de Cultura de Girona i que ha posat a disposició el Centre Blockchain de Catalunya. La participació és gratuïta, i no cal cita prèvia.

Tot plegat fora part del conegut com a «CatVers», el metavers català creat pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), de la Cambra de Comerç de Barcelona, que ahir va inaugurar la seva festa major coincidint també amb les Fires de Girona.

Per tal de crear aquests entorns, les entitats han col·laborat amb estudiants d’art i disseny de diverses universitats i escoles catalanes, així com professionals independents, que han aportat els coneixements tècnics per poder crear i personalitzar aquestes sales immersives.

L’alcaldessa, Marta Madrenas, va detallar ahir que a Girona hi ha «moltíssim talent», i que el que s’ha de fer «és facilitar les eines per encoratjar aquestes aptituds». El diputat de noves Tecnologies de la Diputació, Jordi Xargay, va insicar que l’organisme treballa per «convertir la demarcació en una regió adaptada a les noves tecnologies perquè aquest és un motor de progrés i dinamització econòmica del territori». Amb l’esforç de tots, administracions, entitats i sector privat,, hem aconseguit que Girona sigui seu del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) i també del BxCat, la fira catalana de blockchain, fites que ens posicionaran com una regió, i un país, capdavanter i innovador».

El director executiu del CBCat, Quirze Salomó, va explicat que l’accés a la Festa Major es pot fer a des de la pàgina web oficial del catver. L’organització recomana visualitzar-les amb dispositius de realitat virtual per a tenir una experiència completa, però també s’hi pot accedir amb ordinadors o dispositius mòbils. Els usuaris poden votar la seva sala preferida, i d’aquí a n mes s’entregaran els premis .