A partir d’aquest proper dilluns, 7 de novembre, el Ministeri de Transports començarà quatre mesos d’obres a la carretera N-IIa, entre Sant Julià de Ramis i Medinyà. Els treballs han de servir per poder modernitzar i millorar el pont sobre el riu Terri al seu pas per la Costa Roja i Cal Majordom. A banda de millorar el pont, també es reconstruiran dos passos inferiors: un sobre el canal de Can Sarasa i l’altre el que dóna accés al veïnat del Terri i l’Olivars. A més, s’instal·larà un nou sistema de contenció que ha d’ajudar a millorar la seguretat vial de la zona.

Per tal de poder fer els treballs, el trànsit per la carretera afectada s’haurà de desviar cap a les carreteres N-II i C-66 al llarg de quatre mesos, tot i que es mantindrà l’accessibilitat a veïns i colindants. Les obres tenen un cost de 959.000 euros.