una composició de 1972. Música Antiga de Girona va interpretar ahir a l’Auditori la missa Deus tuorum militum, amb la qual es va inaugurar la capella de Sant Narcís a la basílica de Sant Feliu el 1792. L’obra, composta per aquella ocasió per Josep Pons, està pensada per dos cors i una orquestra de cambra. El director titular del cor Madrigal, Pere Lluís Biosca, va ser l’encarregat de conduir aquesta peça musical, amb quatre sopranos, quatre contralts, quatre tenors i quatre baixos, acompanyats per dos bulls, dos oboès, dues trompes, un violoncel, un violone i un orgue positiu.