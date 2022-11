Un gironí està presumptament implicat en una «estafa romàntica» de 22.900 euros a una dona a La Rioja. La Policia Nacional l'ha identificat juntament amb un altre home de Madrid com a "mula" d'un grup criminal especialitzat en aquests enganys en l'àmbit internacional. Ambdós són d'origen nigerià i tenen 38 anys.

Aquesta banda fa creure les víctimes que mantenen una relació sentimental a distància i que són necessàries diverses transaccions econòmiques per sufragar despeses que permetin la trobada entre tots dos, segons informa la Prefectura Superior de Policia de La Rioja.

La investigació es va iniciar el setembre passat, després de la denúncia en aquesta Prefectura d'una dona, que va relatar que un home desconegut va contactar amb ella mitjançant un perfil fals a través d'una xarxa social, li va dir que era metge destinat a l'estranger i, després diversos mesos de converses, van començar una suposada relació d'amistat-sentimental.

L'home, atesa la confiança que hi havia entre ells, li va preguntar a la víctima sobre la possibilitat de remetre un paquet al seu domicili i fer-se'n càrrec fins que va arribar a Espanya, i va accedir-hi.

Tot i això, al cap de pocs dies, li va sol·licitar, en concepte de costos de duanes, 2.900 euros, que la víctima va pagar mitjançant una transferència bancària a la suposada empresa de transports.

En els mesos següents, l'home va contactar de manera recurrent amb la víctima i, amb excuses, li va demanar sis transferències bancàries, per un import total de 20.000, al que va accedir.

Comptes bancaris

Aquestes transferències tenien com a destinació diferents comptes bancaris amb seu a Espanya, que, segons la investigació, corresponen a dos ciutadans d'origen nigerià amb domicili a Girona i Madrid, un home veí d'Holanda i una dona amb residència a La Corunya.

La Prefectura indica que, en aquest tipus d'estafa, és habitual que en les transferències bancàries s'utilitzi un receptor de diners, conegut com a "mula", que rep al seu compte corrent quantitats substancioses per després lliurar-les o transferir-les a un altre membre de la cadena a canvi de rebre o quedar-se amb una part dels diners.

L'objectiu de les mules és rebre al seu propi compte corrent quantitats substancioses de diners que han de lliurar o transferir a un altre membre de la banda. A canvi reben o es queden una quantitat de diners per cada transferència efectuada. A causa de la senzillesa en l'obtenció d'ingressos i, per la necessitat o ganes esdevé el que s'anomena en l'argot policial "mula".

Els investigadors han pogut identificar aquestes mules a través de la denúncia exposada. Tant el de Girona com el de Madrid van obrir nous comptes bancaris i fins i tot van facilitar els seus propis a tercers per rebre així nombrosos ingressos de diners de la víctima de l'estafa, per transferir-lo immediatament a una altra baula de l'entramat criminal o retirar-lo dels caixers automàtics i lliurar-lo així a un altre membre de l'entramat a canvi de les quantitats de diners.