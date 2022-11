L'Ajuntament de Salt (Gironès) engega el programa 'Minuts Menuts', un servei gratuït de cangur per cuidar els infants i facilitar la conciliació familiar. El servei està dirigit a les famílies del municipi que tinguin infants d'entre 0 i 6 anys i que necessitin temps per fer gestions, formació o buscar feina. El consistori oferirà el servei de dilluns a divendres d'un quart de nou a un quart d'una del matí i les tardes de dimarts, dimecres i dijous entre les tres i les sis de la tarda. 'Minuts Menuts' s'ha estrenat a l'octubre i ja té 20 infants inscrits. Les famílies poden fer servir el servei un màxim de tres hores seguides durant tres dies a la setmana.

El servei de 'Minuts Menuts' s'ha ubicat a l'equipament municipal SOM que hi ha al carrer Anselm Clavé. Durant el primer mes de funcionament, el programa ja compta amb 20 infants inscrits. La primera tinenta d'alcalde de Salt, Margarita de Arquer, ha remarcat que aquest és un «recurs de proximitat lúdic, educatiu i d'atenció social» que pretén tenir cura temporal dels infants per a situacions imprevistes.

La idea és que les famílies facin servir el servei per a poder fer gestions, anar a entrevistes de feina o rebre cursos de formació. Per utilitzar-lo no cal reservar plaça, sinó que només cal avisar amb un marge d'entre 24 i 48 hores a través del telèfon 616 887 101 o enviant un correu electrònic a minutsmenuts@cbs.cat. El temps màxim que les famílies podran fer servir el servei és de tres hores seguides durant tres dies a la setmana.

La tinenta d'alcalde ha remarcat que durant aquest 2022 faran la prova pilot i per això ofereixen el servei de forma gratuïta a totes les famílies. A partir dels resultats d'aquesta prova buscaran els mecanismes per estendre els serveis d'intervenció educativa no formal que ja existeixen al municipi.

L'Ajuntament de Salt ha promogut aquest servei, gestionat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes a través del programa Temps per Cures i el Plan corresponsables (2021-2023) de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat.