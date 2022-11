Sarrià de Ter celebra aquest cap de setmana la festa «que venen els romans!» i que vol substituir la Fira del paper. Les activitats s’havien de celebrar a principis d’octubre però es van ajornar per culpa de la pluja. Les activitats comencen aquest vespre amb una xerrada del professor de la UdG i membre de l’equip d’arqueòlegs de la Vil·la Romana, David Vivó sobre «un dia a la vida dun romà», al local social del Pla de l’horta (19:00 hores). El dia fort però, serà demà dissabte a l’entorn de la vil·la romana del Pla de l’Horta, on hi haurà un mercat romà, tallers infantils, música itinerant, animacions familiars, lluites de gladiadors, actuacions musicals i visites guiades a la vil·la romana i que necessiten inscripció prèvia. Tot plegat, amb servei de bar.