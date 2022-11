L’Ajuntament de Vilablareix va aprovar en el ple de dijou el pressupost general de cara al pròxim any 2023 que es redueix un 1,4% respecte a aquest any i que serà de 5.815.899,94 euros. D’aquesta manera, el consistori ha apostat per un pressupost «continuista» pel 2023.

«És un pressupost continuista i cal destacar l’increment en les àrees de medi ambient, serveis socials i cultura», explicava l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis. En aquest sentit, hi ha un increment en les despeses de l’àrea de medi ambient i en serveis socials. També hi ha un augment del 33% en la cultura i es multiplica per dos la despesa de l’àrea d’esports per 1,7% l’àrea de promoció econòmica. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, David Mascort, explicava que «amb aquest pressupost mantenim tots els serveis i totes les activitats». Uns d’aquestes serveis als quals es referia era augmentem la plantilla a l’Escola Madrenc amb un nou conserge i en dues places més en la brigada municipal.