El correllengua arriba aquest dissabte a Girona en una edició dedicada a Joan Fuster coincidint en l’any que es commemora el centenari del naixement de l’escriptor de Sueca. Les activitats a Girona es concentraran a la Plaça Independència i començaran amb la rebuda simbòlica de la flama del Correllengua (11:30 hores) i la lectura del manifest amb totes les entitats que formen part de l’organització. A continuació hi haurà un taller de balls tradicionals al migdia, hi haurà una lectura ’aforismes de Joan Fuster. A la tarda, actuarà la Cobla Contemporània, hi haurà un discurs de cloenda i un concert dels Akoblats.