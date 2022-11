El pressupost de l’Ajuntament de Salt per aquest proper any s’eleva fins als 33.089.966 euros i preveu un pla d’inversions que creix gairebé un 20% respecte a l’exercici anterior i se situa en 1.830.844 euros. Per aquest any, el pressupost era de 31.390.949 euros. Per tant, l’increment d’un any per l’altre és del 5,41%.

Entre les actuacions previstes destaquen els 287.000 euros per a fomentar l’ús de les energies renovables, els 225.000 per la nova pista poliesportiva que se situarà a la zona esportiva del Pla i els 200.000 que es destinaran a la millora de la xarxa viària, asfaltatge i arranjament de voreres. La proposta de l’equip de govern es debatrà durant la sessió plenària ordinària d’aquest proper dilluns 21 de novembre.

Segons, l’equip de govern, els comptes per al 2023 de Salt consolidaran partides en àrees estratègiques tal com s’ha vingut realitzant durant els darrers exercicis amb exemples com: Serveis a les Persones amb 2.687.091 euros (un 9,25% més que l’any anterior), Educació amb 2.201.872 euros (4,29% més), Habitatge amb 988.791euros (28,81% més) o Urbanisme amb 2.445.370 euros (15,05% més).

Educació i Medi Ambient

En el cas de la partida destinada a Educació, l’equip de govern esmenta que amb l’aportació del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives (PMOE), 357.273 euros, així com les que corresponen a millores i manteniments dels centres saltencs, el pressupost s’enfila fins als 3.147.670 euros.

D’altra banda, dins la partida destinada a Medi Ambient (644.382 euros) es dona resposta a les necessitats detectades al Pla de Gestió de Salt que s’ha presentat aquest any 2022 i s’incrementa la partida en aquest punt fins als 85.000 euros. Des de l’any 2015 el pressupost de l’àrea s’ha triplicat, segons remarca l’Ajuntament en un comunicat.

Pla d’Actuació Municipal

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha explicat que el pressupost 2022 «són uns comptes que segueixen donant compliment al Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta del qual ens vam dotar l’equip de govern i que té com a màxim objectiu millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes, al mateix temps que continuem posant les bases del Salt del futur».

Viñas ha afegit que «les partides en àrees clau per a nosaltres com Educació, Habitatge o Serveis a les Persones deixaran molt clares les nostres prioritats i així ho hem tornat a plasmar en els pressupostos municipal tal com ho hem realitzat durant tot el mandat».

Per la seva banda, el regidor de Serveis Econòmics, Toni Vidal, ha recordat que «uns pressupostos com els que presentem avui, amb un augment de gairebé dos milions respecte al 2022 i amb un increment de prop del 20% de les inversions només és possible gràcies a la gestió responsable que hem dut a terme des de l’any 2015».

Inversions destacades

El pressupost 2023 de l’Ajuntament de Salt inclou inversions per un valor 1.830.844 euros, una que suposa un augment del prop del 20% respecte a l’exercici anterior. Entre les partides més destacades, el govern va citar els 287.272 euros pel foment de les energies renovables, els 250.000 euros per a la nova pista poliesportiva, els 200.000 euros per a asfaltatge i millora de voreres, els 135.235 euros per a millores de parcs i jardins, els 100.000 euros per a millores al Centre d’Arts Escèniques, els 100.000 euros per a obres d’adequació de nous equipaments municipals, els 75.000 euros per a millores a l’enllumenat municipal i els 53.000 euros per a millores als centres educatius.