L’actuació de la companyia internacional de hip-hop, dansa i cultura urbana Brodas Bros, va servir aquest dissabte com a tret de sortida a les diferents activitats amb motiu de les festes de Nadal del Corte Inglés a la nova plaça Salvador Dalí. A la plaça hi haurà diferents activitats infantils com un Cortylandia, un espectacle amb ninots autòmats d’ossos polars, guineus i llebres. També hi ha una nòria infantil de més de quatre metres d’alçada, així com sessions de màgia itinerant, animació, jocs i pintacares. A més a més, hi ha casetes i amb propostes de xocolates, torrons, guarniments, plantes i decoració nadalenca. entre aquestes, hi ha la reconeguda confiteria Rocambolesc i la de Xuixos Castelló