Cursa solidària. La segona edició de la cursa «Corre per l’ictus», organitzada per l’Hospital Josep Trueta i l’Associació Ictus Girona, va tenir lloc ahir amb els Jardins de Fontajau com a punt de sortida. A banda, a les 10 es va poder gaudir d’una sessió de zumba i en acabar la cursa hi va haver una arrossada popular.