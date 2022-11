L'Ajuntament de Girona ha rellançat aquest matí el projecte «La Vora», que fa alguns mesos que estava estancat, amb l'objectiu que es converteixi en una proposta de ciutat al servei de la ciutadania. Ho ha fet amb una jornada de reflexió participativa, anomenada «Taula de la Vora». Una trobada en la qual hi han assistit agents clau de diferents àmbits de la ciutat i que tenen alguna implicació amb aquest projecte. Tot, amb la finalitat de donar un nou impuls a la iniciativa.

Professionals del sector públic, de l'àmbit de la recerca, representants de la societat civil i del món universitari i persones expertes en lleure, salut, natura, turisme, educació, esport, planejament, integració social, associacionisme o voluntariat, entre altres temes, s'han trobat per identificar mancances i oportunitats futures per al projecte.

«Aquesta és una de les propostes més ambicioses per potenciar el nostre entorn natural i acostar-lo al conjunt de la ciutadania, posant l'èmfasi en aquells espais més propers a l'entorn urbà i que, per tant, són més accessibles per al gaudi dels veïns i veïnes. S'ha demostrat que en els moments actuals cada vegada es valoren més aquests espais, treballats des d'una òptica integradora entre l'activitat humana i la preservació natural, i 'La Vora' s'adapta perfectament a aquests objectius. Amb el nou contracte podrem fer una empenta important al projecte», ha destacat el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.

«La Vora» és un propòsit de ciutat que vol posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals a tocar de Girona, sovint fraccionats i desconnectats, i crear una gran infraestructura verda de 600 hectàrees. El projecte planteja fer dels espais naturalitzats de la vora de la ciutat un actiu estratègic accessible per a tothom, incorporant a la gestió de la ciutat espais que ja s'utilitzen, però dels quals es pot treure un major rendiment, oferint a la ciutadania espais verds per al benestar, la salut, l'esport i el gaudi del paisatge.

«La Vora» va néixer l'any 2014, amb les primeres proves pilot que es van realitzar l'any següent, a la zona de les Pedreres o la muntanya de la O. Tanmateix, no va ser fins al 2018 que es va presentar formalment el projecte, del qual se'n va fer ressò la prestigiosa revista Landscape Architecture Magazine, el gener de 2017. A més, el 2020 també va guanyar un reputat premi internacional com el Landezine International Landscape Award. Per altra banda, l'any passat l'Ajuntament també va treure a licitació el projecte, el setembre de l'any passat, i, finalment, es va adjudicar un nou contracte a l'equip EMF-Estudi Martí Franch al febrer. Aquest, té la intenció de conjuntament l'Oficina Tècnica de la Vora, encarregada de redactar els projectes tècnics de gestió aplicada, comunicació i difusió, assistència a la governança, recerca i innovació relacionats amb «La Vora».