El científic Josep Amat i Girbau serà investit doctor honoris causa de la Universitat de Girona el pròxim 15 de desembre. L’aula Magna Modest Prats -església de Sant Domènec-, al costat de la Facultat de Lletres, acollirà l’acte, que comptarà amb el professor emèrit Joan Batlle com a padrí del nou doctor. Batlle serà l’encarregat de dirigir unes paraules al públic assistent elogiant les tasques dutes a terme per Amat al llarg de la seva trajectòria professional.

Nascut a Barcelona l’any 1940, Josep Amat i Girbau destaca per la seva experiència en el món de la robòtica. De fet, és considerat un dels científics més brillants a nivell català i espanyol, en l’àmbit de la robòtica orientada a la millora de la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, ha contribuït a més d’un centenar de congressos, ha participat en diferents comitès científics, ha estat protagonista en revistes d’impacte o ha dirigit diferents tesis doctorals. Entre els projectes de recerca que ha liderat, destaca el control d’un computador amb la mirada, el control robotitzat de la càmera en cirurgia laparoscòpica, noves tècniques de cirurgia de la ròtula de l’húmer, el sistema de validació d’ocupació en vies VAO o el sistema robòtic d’ajut per cirurgia prenatal.

Per altra banda, també ha estat distingit amb diferents guardons. En la dècada dels noranta se li va atorgar la medalla Narcís Monturiol per part de la Generalitat de Catalunya, el Premi Internacional de Ciència i Tecnologia de Barcelona, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, el Premi Ciutat de Barcelona i el Premi d’Honor Lluís Carulla. A més, el 2008 va rebre la Medalla d’Honor a la Creativitat de la Fundació García Cabrerizo. Tot, culminat amb la Creu de Sant Jordi, que se li va entregar el 2020.

Per tots aquests mèrits, el passat mes de maig, el Consell de Govern va aprovar la concessió del títol en una sessió ordinària, en una proposta duta a terme per part del departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors del mateix centre acadèmic. No va ser fins a final de juliol, però, que es va decidir, definitivament, concedir aquest mèrit. S’al·legava exposant que «el que més cal destacar d’Amat és la seva manera de veure el món i com s’ha avançat als temps amb projectes innovadors que, amb el pas dels anys, s’han demostrat fonamentals i necessaris per a la societat».

El 35è investit pel centre

La distinció Honoris Causa s’entrega a personalitats rellevants de l’àmbit acadèmic, científic, cultural i social, que hagin tingut alguna mena de relació amb la Universitat de Girona. A part, el centre també posa en valor que hagin excel·lit en la seva tasca per tal d’integrar-les al Claustre de la UdG.

Tots els personatges investits són un referent clau en qualsevol universitat. A la UdG, el primer que va ser proclamat doctor honoris causa va ser Jerome S. Brunner el 30 de setembre de 1997. Al llarg d’aquests últims 25 anys, el centre acadèmic gironí ha distingit trenta-quatre doctors honoris causa. Entre ells, destaquen noms com Miquel Martí Pol, Joan Roca i Fontané, Raimon Panikkar o Lluís Llach. Josep Amat i Girbau serà el 35è.

Aquest any, la UdG ja ha distingit dos doctors honoris causa. Pere Portabella Ràfols va ser investit el passat 10 de febrer pel seu compromís amb el país, la seva cultura i el cinema. Mentrestant, Anna Ferrer va ser l’última a ser investida el 10 de juny, per la seva tasca filantròpica al sud de l’índia, mantenint un gran compromís contra la pobresa i la injustícia que l’ha convertit en un referent en la lluita per la igualtat de gènere.