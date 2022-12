La portaveu socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, considera que «el ciclisme és una oportunitat estratègica per a la ciutat i l’Ajuntament hi hauria d’apostar fermament, tenir un paper actiu que no ha tingut fins ara i, a la vegada, garantir un bon encaix en el dia a dia de la ciutat i una bona convivència dels ciclistes amb els gironins». El PSC està «alarmat» per la falta de lideratge de l’Ajuntament davant l’auge del ciclisme a la ciutat i la capacitat d’atracció internacional.

Paneque ha recordat que en els darrers anys Girona «s’ha convertit en una ciutat d’atractiu mundial en el món del ciclisme». A parer seu, la ciutat s’ha consolidat com a centre d’atracció d’aquest esport i com a base de molt professionals. «L’afluència de gent a Girona atreta pel ciclisme és extraordinària i la seva influència en el desenvolupament d’alguns sectors de la ciutat és decisiva. Però és una realitat que no ha tingut un impuls públic amb visió de futur i de creixement», ha dit Paneque. Creu que «difícilment hi ha coherència entre acollir a Girona una fira amb l’envergadura de la Sea Otter Europe -que no té un esdeveniment comparable enlloc- i en canvi no tenir una xarxa d’equips de base, instal·lacions o espais clarament definits per fer triatló, per citar quatre exemples».