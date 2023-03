L’ordenança de tinença d’animals de Girona s’haurà de redactar de nou

La nova ordenança municipal de tinença d’animals de Girona s’haurà de refer pràcticament de dalt a baix. El nou document estava aprovat inicialment, després d’una votació al ple de l’Ajuntament el febrer del 2020, però no es va arribar a validar mai de forma definitiva quan es va tenir coneixement que el govern espanyol pretenia tirar endavant una nova llei estatal de protecció i benestar animal.

Fa menys d’un mes que es va aprovar aquesta nova legislació a nivell espanyol i tot i que encara no està definit quan entrarà en vigor - només se sap que serà durant l’any 2023- i l’Ajuntament ja té coll avall que caldrà fer canvis importants al text que tenia aprovat inicialment. «Hi haurà canvis substancials en determinats temes que farà que no n’hi hagi prou en modificar el nostre text i fer l’aprovació definitiva», indica el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. El regidor exposa que «s’haurà de començar quasi de nou» tot i que matisa que «no serà començar de zero perquè ja tenim una ordenança vigent des de fa anys i també tenim el text que s’havia aprovat inicialment».

Gossos perillosos

Per exemple, s’haurà de canviar tot el que fa referència a les diferents condicions per tenir un gos de les denominades races de gossos potencialment perilloses que incloïa la normativa municipal perquè ja no queden recollides com a tal a la llei estatal. Ara la legislació considera que s’ha de tractar individualment cada animal i no etiquetar-lo per ser d’una o altra raça. Els gossos seran classificats com animals potencialment perillosos després d’un estudi de sociabilitat individualitzat.

Inicialment, una ordenança de tinença d'animals que havia de substituir una d'antiga que estava en vigor des del 2009. S'havia estat treballant, tot un any, amb les entitats per redactar la nova normativa i es va obrir un procés participatiu i es va aprovar amb els vots a favor del govern -aleshores només format per regidors de Junts- i l'abstenció de tota l'oposició que va mostrar-se crític en molts de punts.

Amb el fre al nou text, la normativa vigent és la de 2009 i aspectes com tirar aigua als orins només es «recomana»

Punts polèmics

Entre els punts que havien generat polèmica hi havia l’obligació dels amos de gossos a portar bosses per recollir-ne els excrements i també ampolles d’aigua per abocar damunt dels orins. Sobre les ampolles, Martí Terés va apuntar fa uns mesos que ara mateix «és una recomanació». La nova normativa també s’especificava un número màxim de gossos a dins d’un mateix habitatge. Una mesura que va generar al·legacions.

Ara mateix aquesta limitació no està vigent perquè encara hi ha en vigor l’ordenança del 2009 que no feia cap tipus de regulació sobre aquest tema. La nova normativa no restringia la quantitat de gossos a passejar (hi ha gent que s’hi dedica) i només en casos de gossos potencialment perillosos es limitava el passeig a un sol exemplar al mateix temps. També va aixecar polseguera la prohibició de passejar els gossos per zones enjardinades de la ciutat.

A més a més, s’obligava a esterilitzar els gossos que formessin part d’una venda i, quan fossin potencialment perillosos, calia demostrar-ho amb un certificat perquè són els que més sovint s’abandonen. L’ordenança també prohibia explícitament alimentar animals, deixant a part dels voluntaris de les colònies de gats. També s’especificava que no es podia sacrificar animals a casa per a autoconsum, amb algunes excepcions.