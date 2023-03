L'ExpoJove de Girona torna la setmana vinent al Palau Firal amb la dissetena edició i l'objectiu de tornar a reunir els 9.000 assistents que va tenir l'any passat. El saló de formació i ocupació de les comarques gironines es farà entre el 29 i el 31 de març i preveu atraure els estudiants de secundària de 90 centres. Els joves podran consultar les propostes formatives de 88 expositors diferents que mostraran la seva oferta educativa per a alumnes de 4t d'ESO i de 2n de batxillerat. L'objectiu és orientar als joves per saber si volen optar per estudiar un cicle formatiu o quin tipus de batxillerat volen fer i també quin grau universitari els agradaria cursar.

A més, el certamen organitzarà un centenar de xerrades i tallers (uns 45 al dia) per ajudar als estudiants a decidir quin itinerari seguir. El dimecres i el dijous el saló obrirà al matí i a la tarda, mentre que el divendres ho farà només fins a les dues del migdia. El saló es dividirà en tres espais diferents: un serà per a la formació, un altre d'orientació laboral i el tercer, +Recursos, estarà enfocat a l'àmbit ocupacional. Dins dels expositors, el Departament d'Educació també inclourà una mostra dinamitzada dels ensenyaments professionals de Grau Mitjà i Grau Superior que es fan en centres gironins. Els participants podran veure els estudis d'agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, fusta i moble, tèxtil, arts plàstiques, hostaleria i electricitat. A més, l'ExpoJove ha renovat la pàgina web i aquest any ofereix un directori amb els 88 expositors que hi haurà al saló, que estaran ordenats alfabèticament. També hi haurà un programa amb totes les xerrades i tallers previstos pels tres dies que durarà el saló. L'entrada per entrar a l'ExpoJove és lliure i també està pensat per a famílies i docents, a banda dels joves.