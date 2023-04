Els Manaies de Girona surten avui per portar el penó al carrer Grober. La confraria portarà estendard a una casa familiar del pendonista d’honor d’aquest any i expresident de l’entitat, Narcís Reixach. El recorregut s’iniciarà a les vuit del vespre a la seu dels Manaies, a l’església deSant Lluc i passarà per la plaça del Vi després d’avançar, a marxa lenta i picant amb les llances a terra, pel carrer de les Ballesteries i el carrer dels Ciutadans. Davant de l’Ajuntament faran algunes de les tradicionals figures, com ara la roda o l’estrella. Són els moments en què els armats es van creuant entre ells després de desfer, provisionalment, a la seva configuració. A continuació enfilaran pel pont de pedra, el carrer Nou, que faran de dalt a baix i giraran per la Gran Via de Jaume I i el carrer Sèquia per arribar a la casa de Maria Reixach, la filla del pendonista. Narcís Reixach viu a Montjuïc i era molt lluny pel trajecte a peu. El Maniple tornarà a sant Lluc, però abans pujarà i baixarà per les escales de la Catedral.

«Ser manaia significa ser un gironí de soca-rel. No hi ha res millor que Girona» L’estendard de la confraria quedarà visible fins al divendres, a la tarda, els armats tornaran per recollir la insígnia i el pendonista per participar en la Processó.