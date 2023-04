L’asfaltatge, que durant la jornada de dimecres es va fer de la nova rotonda de la font del Sant, va permetre que aquell mateix vespre ja hi poguessin circular els vehicles que passen per l’entrada nord de la variant que uneix la carretera C-17 amb l’N-260 en direcció a la Vall de Ribes. El termini d’execució s’havia fixat en cinc mesos, però s’ha reduït en dos. Durant els pròxims dies es continuarà actuant en aquell espai per enllestir voreres, senyalització i baranes.

La rotonda ha tingut un cost de 525.000 euros. El cost l’ha assumit la Generalitat de Catalunya. La seva construcció no ha estat absenta de polèmica, perquè els vehicles que arribaven a Ripoll per l’N-260 no podien accedir a l’interior del municipi, i havien de recórrer tota la variant per fer-ho per la rotonda de Cal Déu. A més s’han reproduït cues a causa tant de les obres, com del desbrossament d’arbres de la variant. Aquesta actuació viària havia estat molt reivindicada el consistori, degut als accidents que s’hi havien patit, convertint-lo en un dels punts negres del trànsit del municipi.